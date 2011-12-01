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Футбол

Касымжан Таипов (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Туран зщ 15
Место рождения
Алматы
Дата рождения
19 февраля 1995 (26 лет)
Пол
мужской
Рост, см
183
Вес, кг
75
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Футбол. Международные товарищеские матчи 2011 Казахстан (U-17)

5

415
Первенство Казахстана 2011. Первая лига Цесна Ал

1

1+0

57 10 (18)
Международный юношеский (U-17) турнир «Кубок Президента РК» - 2011 Казахстан (U-17)

4

360
CaspianCup (U-17) 2011 Казахстан (U-17)

4

1+0

1

360
Отборочный турнир чемпионата Европы 2011/12 среди юношей до 17 лет Казахстан (U-17)

3

270
Футбол. Контрольные игры 2012 Казахстан (U-19)

1

Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012 Кайрат-М

25

2+0

1

1

2221 9 (14)
Международный юношеский турнир «Адо ден Гааг» 2012 Казахстан (U-19)

3

224
Отборочный турнир чемпионата Европы 2012/13 среди юношей до 19 лет Казахстан (U-19)

Футбол. Контрольные матчи 2013 Казахстан (U-19)

3

146
Товарищеские матчи 2013 Казахстан (U-19)

1

90
Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2013 Казахстан (U-19)

4

237
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 Кайрат-М

15

2+0

1

2

1264 2 (12)
Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига Кайрат

3 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2013 Кайрат

Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013 Кайрат-М

9

1+0

1

732 3 (6)
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014 Кайрат-М

20

5+0

4

1683 2 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2014 Кайрат

Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014 Кайрат-М

9

2+0

3

1

785 1 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2015 ЦСКА Ал

2

180
Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига ЦСКА Ал

16

5

1255 9 (13)
Кубок Казахстана по футболу 2016 Алтай См

1

24 1 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига Алтай См

4

2

222 3 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Рузаевка

2

180 3 (3)
Вторая лига Казахстана 2017 Рузаевка

27

5+0

+2/-1

10

2347 7 (16)
Кубок Казахстана по футболу 2018 ЦСКА Ал

2

1+0

180 2 (3)
Вторая лига Казахстана 2018 ЦСКА Ал

33

12+0

+4/-0

7

1

2964 6 (21)
Вторая лига Казахстана 2019 СДЮСШОР № 8 НС

15

2+0

2

1148 1 (17)
Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига Арысь

12

3

1080 2 (7)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 Туран

12

1+0

1

629 12 (14)
Вторая лига Казахстана 2021 Туран-М

2

1

180 4 (11)

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