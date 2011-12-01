|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Футбол. Международные товарищеские матчи 2011
|Казахстан (U-17)
|
5
|
|
|
|
|415
|Первенство Казахстана 2011. Первая лига
|Цесна Ал
|
1
|
1+0
|
|
|
|57
|10 (18)
|Международный юношеский (U-17) турнир «Кубок Президента РК» - 2011
|Казахстан (U-17)
|
4
|
|
|
|
|360
|CaspianCup (U-17) 2011
|Казахстан (U-17)
|
4
|
1+0
|
|
1
|
|360
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2011/12 среди юношей до 17 лет
|Казахстан (U-17)
|
3
|
|
|
|
|270
|Футбол. Контрольные игры 2012
|Казахстан (U-19)
|
1
|
|
|
|
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012
|Кайрат-М
|
25
|
2+0
|
|
1
|
1
|2221
|9 (14)
|Международный юношеский турнир «Адо ден Гааг» 2012
|Казахстан (U-19)
|
3
|
|
|
|
|224
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2012/13 среди юношей до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
|
|
|
|
|Футбол. Контрольные матчи 2013
|Казахстан (U-19)
|
3
|
|
|
|
|146
|Товарищеские матчи 2013
|Казахстан (U-19)
|
1
|
|
|
|
|90
|Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2013
|Казахстан (U-19)
|
4
|
|
|
|
|237
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Кайрат-М
|
15
|
2+0
|
|
1
|
2
|1264
|2 (12)
|Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига
|Кайрат
|
|
|
|
|
|3 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|Кайрат
|
|
|
|
|
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013
|Кайрат-М
|
9
|
1+0
|
|
1
|
|732
|3 (6)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014
|Кайрат-М
|
20
|
5+0
|
|
4
|
|1683
|2 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Кайрат
|
|
|
|
|
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014
|Кайрат-М
|
9
|
2+0
|
|
3
|
1
|785
|1 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|ЦСКА Ал
|
2
|
|
|
|
|180
|Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
|ЦСКА Ал
|
16
|
|
|
5
|
|1255
|9 (13)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Алтай См
|
1
|
|
|
|
|24
|1 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига
|Алтай См
|
4
|
|
|
2
|
|222
|3 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Рузаевка
|
2
|
|
|
|
|180
|3 (3)
|Вторая лига Казахстана 2017
|Рузаевка
|
27
|
5+0
|
+2/-1
|
10
|
|2347
|7 (16)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|ЦСКА Ал
|
2
|
1+0
|
|
|
|180
|2 (3)
|Вторая лига Казахстана 2018
|ЦСКА Ал
|
33
|
12+0
|
+4/-0
|
7
|
1
|2964
|6 (21)
|Вторая лига Казахстана 2019
|СДЮСШОР № 8 НС
|
15
|
2+0
|
|
2
|
|1148
|1 (17)
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Арысь
|
12
|
|
|
3
|
|1080
|2 (7)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Туран
|
12
|
1+0
|
|
1
|
|629
|12 (14)
|Вторая лига Казахстана 2021
|Туран-М
|
2
|
|
|
1
|
|180
|4 (11)