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Матчи сборной Казахстана под угрозой срыва: подробности

Матчи сборной Казахстана под угрозой срыва: подробности
©instagram.com/kff_team

Домашние матчи сборной Казахстана по футболу под угрозой срыва. УЕФА готовится к инспекции Центрального стадиона в Алматы, передают Vesti.kz со ссылкой на Айдына Кожахмета.

По информации источника, алматинский стадион может лишиться IV категории, и тогда играть национальной команде будет негде.

"В 2016-м году Центральный стадион Алматы, после того как была отремонтирована западная трибуна и проведены работы по обновлению, получил IV категорию от УЕФА. Однако, чтобы сохранить этот статус, было необходимо устранить некоторые проблемы.

А именно: недостаток VIP-мест, зоны приема гостей, условия для трансляции матчей по ТВ, места для комментаторов и создание телевизионных и телестудий. Также необходимо было предусмотреть достаточное количество мест и комфортные условия для работы представителей СМИ, а также парковочные места для автомобилей.

Кроме того, телевизионные компании, которые имеют эксклюзивные права на трансляцию матчей, предъявляют дополнительные требования и условия во время проведения официальных матчей национальных сборных. И требования эти регулярно обновляются, усложняются.

По моей информации, УЕФА уведомила КФФ о том, что планируется проведение контрольной инспекции стадиона в ближайшее время для подтверждения его соответствия IV категории. Комиссия УЕФА планирует прибыть в мае текущего года. И если стадион не исправит указанные проблемы, он может лишиться IV категории. А тогда играть сборной будет негде.

Напомню, что "Астана Арена" закрыта на ремонт в связи с проведением Всемирных Игр Кочевников. Надежда только на то, что на Центральном в Алматы устранят все недочеты", - говорится в его сообщении.

Добавим, что осенью сборной Казахстана играть в новом розыгрыше Лиге наций. Она выступит в группе 3 дивизиона B, ее соперниками будут Австрия, Норвегия и Словения. Команда возьмет старт 6 сентября домашней игрой с норвежцами.

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Метки:
Сборная РК по футболу стадион Лига наций Футбол УЕФА

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