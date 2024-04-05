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"Временный пассажир?". Как фанаты отреагировали на новую работу Адиева

"Временный пассажир?". Как фанаты отреагировали на новую работу Адиева
©КФФ

Болельщики по-разному отреагировали на назначение Магомеда Адиева в "Ахмат". Российский специалист будет совмещать посты в грозненском клубе и сборной Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Его уже официально представили на новом месте работы, подробности - тут.

Вот как его назначение прокомментировали под постом в Instagram Vesti.kz:

"Скатертью дорога"

"Быстро он поговорил с федерацией КЗ"

"Удачи коуч в начинаниях!"

"Как говорят, за двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь. Но я ему желаю, чтобы он сделал исключение из этого выражения. Как говорят казахи, саттилык. Удачи в-общем"

"Пусть в "Ахмате" остается... Нам другого искать"

"Результаты в истории"

А так отреагировали любители футбола под постом о его назначении в соцсетях "Ахмата":

"Он обыграл Данию с Казахстаном"

"Круто"

"Надеемся на хорошую поставленную игру и выбор состава"

"На какой срок подписали? Месяц? Два? Или тоже временный пассажир?"

"Думаю, до конца сезона"

"До конца чемпионата, хотя не вижу разницы, также будет ставить автобус"

"Отличный тренер. Рахмет за эмоции. С уважением из Казахстана"

"Алиев точно не пассажир. Отличный тренер"

"Желаю побед и хороших игр нашему "Ахмату"

"Искренне хочется, чтобы у Адиева все получилось"

"Ромащенко хороший помощник, но не главный тренер, зря Ташуева убрали, только время потеряли. Но в Адиева верю, очень хороший тренер, игру здорово ставит"

Напомним, "Ахмат" идет на 12-м месте в таблице российской премьер-лиги, набрав 20 очков после 21 тура. Следующую игру грозненцы проведут на своем поле с "Локомотивом" 7 апреля.

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Метки:
Адиев Магомед Сборная РК по футболу Ахмат ФК Премьер-лига России Футбол

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