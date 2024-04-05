Стало известно будущее Магомеда Адиева в сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев будет совмещать посты в национальной команде и в "Ахмате", сообщают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала "Инсайды от Карпа" Адиев будет совмещать посты главного тренера сборной Казахстана и грозненского клуба до конца сезона в России.

"После Адиев, грозненцы и казахстанцы будут решать, как жить дальше. Это логично, "Ахмат" может вылететь из РПЛ и тогда коуч вернется работать с казахами. Ежели сохранится, то подпишет с клубом полноценный контракт. Гуд?", - пишет источник.

Ранее стало известно, что Адиев возглавит "Ахмат", который после отставки главного тренера Мирослава Ромащенко, остался без главного тренера.

На днях наставник национальной команды отреагировал на новость о своем "назначении" в "Ахмат".

Адиев с 2022 года тренирует сборную Казахстана. Национальная команда под его руководством выиграла свою группу в Лиге наций, выйдя в дивизион B, а также до последнего боролась за путевку на Евро-2024. Ранее Адиев в качестве ассистента уже работал в "Ахмате".

Напомним, после 21 тура "Ахмат" с 20 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.