 y0qyRKBN0nSjPJwCzLmhWVJGKRhypOcdMKf53kFI
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Вакансии на Vesti.kz
Зимняя Олимпиада Футзал Бокс MMA Футбол Борьба Хоккей Теннис Атлетика Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

"Мы договорились". Владелец "Кайрата" сделал заявление о трансфере Алипа в "Зенит"

"Мы договорились". Владелец "Кайрата" сделал заявление о трансфере Алипа в "Зенит"
©ФК "Зенит"
Новости спорта Футбол Россия

Председатель наблюдательного совета "Кайрата" Кайрат Боранбаев прокомментировал ситуацию вокруг возможного перехода Нуралы Алипа в "Зенит", передает "РБ Спорт".

Казахстанский защитник находится на сборах с "Зенитом" в Португалии, а в ОАЭ Алип сыграл за российский клуб в товарищеском матче против "Жилины".

"Пока никакого решения по Алипу нет. С "Зенитом" сейчас на связи, но мы договорились обсудить его дела в конце второго сбора", - заявил Боранбаев.

В прошлом сезоне Нуралы Алип был основным игроком "Кайрата" и провел за клуб 25 матчей в чемпионате, 6 - в Кубке Казахстана и 7 игр в Лиге конференций. По итогам группового этапа казахстанский клуб вылетел из еврокубков, заняв последнее место.


Сайт Transfermarkt оценивает Алипа в 1,7 миллиона евро. Игрок уже привлекался к матчам основной сборной Казахстана, а ранее появилась информация о переходе защитника в российский клуб.  

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Алип Нуралы Зенит Кайрат ФК Боранбаев Кайрат Межсезонье в КПЛ КПЛ Футбольные трансферы Премьер-лига России Сборная РК по футболу

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 18:36
Футбол
"Мы договорились". Владелец "Кайрата" сделал заявление о трансфере Алипа в "Зенит" "Мы договорились". Владелец "Кайрата" сделал заявление о трансфере Алипа в "Зенит"
Вчера , 19:55
Футбол
Появились подробности по переходу Алипа в "Зенит" Появились подробности по переходу Алипа в "Зенит"
Вчера , 17:01
Футбол
Стала известна судьба Алипа после просмотра в "Зените" Стала известна судьба Алипа после просмотра в "Зените"
Вчера , 12:20
Футбол
"Зенит" принял решение по трансферу Алипа? "Зенит" принял решение по трансферу Алипа?
Вчера , 07:29
Футбол
В "Астану"? "Рубин" объявил о расторжении контракта с Деспотовичем В "Астану"? "Рубин" объявил о расторжении контракта с Деспотовичем
30 января, 19:50
Футбол
"Вообще корону не снимает". Игрок ЦСКА высказался о Зайнутдинове и его особенности "Вообще корону не снимает". Игрок ЦСКА высказался о Зайнутдинове и его особенности
30 января, 16:59
Футбол
Алип на сборах "Зенита" сыграет против команды Вагнера Лава Алип на сборах "Зенита" сыграет против команды Вагнера Лава
30 января, 11:05
Футбол
Появилось видео хет-трика казахстанского футболиста за российский клуб Появилось видео хет-трика казахстанского футболиста за российский клуб
30 января, 01:00
Футбол
Форвард сборной Казахстана за 22 минуты оформил хет-трик за российский клуб Форвард сборной Казахстана за 22 минуты оформил хет-трик за российский клуб
29 января, 15:46
Футбол
Нуралы Алип отправился с "Зенитом" на второй сбор в Португалию Нуралы Алип отправился с "Зенитом" на второй сбор в Португалию
29 января, 12:39
Футбол
Зайнутдинов покинул расположение ЦСКА и отправился в Германию Зайнутдинов покинул расположение ЦСКА и отправился в Германию
28 января, 18:45
Футбол
Форвард сборной Казахстана близок к возвращению в КПЛ Форвард сборной Казахстана близок к возвращению в КПЛ
28 января, 16:33
Футбол
Воспитанник "Зенита" едет в Казахстан Воспитанник "Зенита" едет в Казахстан
27 января, 22:07
Футбол
ЦСКА отдал своего футболиста в московский "Кайрат" ЦСКА отдал своего футболиста в московский "Кайрат"
26 января, 20:38
Футбол
"Кайрат" объявил о подписании нового тренера "Кайрат" объявил о подписании нового тренера
26 января, 15:46
Футбол
"В "Зените" страхуются". СМИ - о просмотре Алипа на сборах и его конкурентах "В "Зените" страхуются". СМИ - о просмотре Алипа на сборах и его конкурентах
26 января, 15:20
Футбол
"Есть шанс зацепиться". Алипа сравнили с южнокорейским футболистом и оценили его дебют за "Зенит" "Есть шанс зацепиться". Алипа сравнили с южнокорейским футболистом и оценили его дебют за "Зенит"
26 января, 12:31
Футбол
Алипу "отказали" в трансфере в "Зенит" Алипу "отказали" в трансфере в "Зенит"
26 января, 09:13
Футбол
В России спрогнозировали будущее Алипа в "Зените" после дебютного матча В России спрогнозировали будущее Алипа в "Зените" после дебютного матча
25 января, 21:01
Футбол
"Ты чего, дурак? Жизнь себе устроишь". В Казахстане мог оказаться дисквалифицированный за допинг футболист "Ты чего, дурак? Жизнь себе устроишь". В Казахстане мог оказаться дисквалифицированный за допинг футболист
25 января, 19:13
Футбол
"Алипу нужно показывать себя". "Зенит" представил обзор матча с дебютом казахстанца "Алипу нужно показывать себя". "Зенит" представил обзор матча с дебютом казахстанца
25 января, 18:42
Футбол
"Мы с ним уже договорились". Главный тренер "Зенита" высказался о дебюте Алипа и его будущем "Мы с ним уже договорились". Главный тренер "Зенита" высказался о дебюте Алипа и его будущем
25 января, 17:33
Футбол
В России оценили дебютную игру Алипа за "Зенит" В России оценили дебютную игру Алипа за "Зенит"
25 января, 15:11
Футбол
"Семак не разговаривал с Бердыевым по Алипу". Эксперт - о казахстанцах в РПЛ, Исламхане и Бабаяне "Семак не разговаривал с Бердыевым по Алипу". Эксперт - о казахстанцах в РПЛ, Исламхане и Бабаяне
25 января, 14:44
Футбол
Алип дебютировал за "Зенит" с разгромной победы и поучаствовал в голевой атаке Алип дебютировал за "Зенит" с разгромной победы и поучаствовал в голевой атаке
25 января, 14:20
Футбол
"О, казах". Алип рассказал о первых впечатлениях в "Зените" и поддержке "О, казах". Алип рассказал о первых впечатлениях в "Зените" и поддержке
25 января, 13:50
Футбол
Алип начал, Дзюба завершил. Видео гола "Зенита" с участием казахстанца Алип начал, Дзюба завершил. Видео гола "Зенита" с участием казахстанца
25 января, 12:52
Футбол
Алип впервые попал в состав "Зенита" на контрольный матч Алип впервые попал в состав "Зенита" на контрольный матч
24 января, 23:25
Футбол
Тренер клуба Зайнутдинова высказался о сенсационном результате в первом матче в 2022 году Тренер клуба Зайнутдинова высказался о сенсационном результате в первом матче в 2022 году
24 января, 18:44
Футбол
Сенсационным результатом закончился первый матч Зайнутдинова за ЦСКА в 2022 году Сенсационным результатом закончился первый матч Зайнутдинова за ЦСКА в 2022 году

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus