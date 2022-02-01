"Мы договорились". Владелец "Кайрата" сделал заявление о трансфере Алипа в "Зенит"

Председатель наблюдательного совета "Кайрата" Кайрат Боранбаев прокомментировал ситуацию вокруг возможного перехода Нуралы Алипа в "Зенит", передает "РБ Спорт".

Казахстанский защитник находится на сборах с "Зенитом" в Португалии, а в ОАЭ Алип сыграл за российский клуб в товарищеском матче против "Жилины".

"Пока никакого решения по Алипу нет. С "Зенитом" сейчас на связи, но мы договорились обсудить его дела в конце второго сбора", - заявил Боранбаев.

В прошлом сезоне Нуралы Алип был основным игроком "Кайрата" и провел за клуб 25 матчей в чемпионате, 6 - в Кубке Казахстана и 7 игр в Лиге конференций. По итогам группового этапа казахстанский клуб вылетел из еврокубков, заняв последнее место.

Сайт Transfermarkt оценивает Алипа в 1,7 миллиона евро. Игрок уже привлекался к матчам основной сборной Казахстана, а ранее появилась информация о переходе защитника в российский клуб.