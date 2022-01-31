Появились подробности по переходу Алипа в "Зенит"

"Зенит" может отправить в аренду российского футболиста Данилу Хотулева в случае прихода защитника "Кайрата" Нуралы Алипа, сообщает телеграм-канал "Футбольный ДИZzz/Дмитрий Зимин".

Алип прошел с питерским клубом первые зимние сборы в ОАЭ, а сейчас вместе с командой готовится в Португалии.

"Семак ценит юного Хотулева и хочет, чтобы он стабильно играл. Сейчас они с Алипом плюс-минус на одном уровне. Но россиянин на 3 года моложе и с далеким потолком в развитии.

Поэтому Алип может пока остаться, а Хотулев уйти в аренду куда-нибудь в "Нижний".

К лету станет понятен новый лимит. Тогда "Зенит" либо предложит Алипу контракт, либо отправит обратно в Казахстан и купит защитника-легионера высокого уровня.

Но как временный вариант - казах неплох. И его агрессивные фаны тоже", - пишет источник.

Напомним, второй сбор "Зенита" продлится до 11 февраля. В нынешнем сезоне команда лидирует в таблице РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах.