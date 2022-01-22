Матч "Зенита" без участия Алипа завершился массовой потасовкой

©кадр из видео
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Сегодня 21:30

Товарищеская встреча российского "Зенита" и болгарского "Ботева" закончилась массовой потасовкой, передают Vesti.kz

Матч прошел в ОАЭ и продлился 80 минут. Команды разошлись ничьей со счетом 2:2.

Потасовка между футболистами началась после фола на хавбеке "Зенита" Вильмаре Барриосе. Судья завершил игру досрочно. Повздорившие игроки никак не хотели расходиться. 

В составе "Зенита" забили Магомед Оздоев и Артем Дзюба. А на матче присутствовал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Напомним, что в заявку на этот матч не попал защитник "Кайрата" и сборной Казахстана Нуралы Алип, который находится в "Зените" на просмотре. Позже появилась информация, что у него выявлен COVID-19. 

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Премьер-лига России


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