Товарищеская встреча российского "Зенита" и болгарского "Ботева" закончилась массовой потасовкой, передают Vesti.kz.

Матч прошел в ОАЭ и продлился 80 минут. Команды разошлись ничьей со счетом 2:2.

Потасовка между футболистами началась после фола на хавбеке "Зенита" Вильмаре Барриосе. Судья завершил игру досрочно. Повздорившие игроки никак не хотели расходиться.

В составе "Зенита" забили Магомед Оздоев и Артем Дзюба. А на матче присутствовал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Напомним, что в заявку на этот матч не попал защитник "Кайрата" и сборной Казахстана Нуралы Алип, который находится в "Зените" на просмотре. Позже появилась информация, что у него выявлен COVID-19.