Нуралы Алип сдал положительный тест на коронавирус

У защитника "Кайрата" и сборной Казахстана по футболу Нуралы Алипа, выявлен COVID-19. Об этом сообщается в фан-группе алматинского клуба в Instagram.

Футболист находится на просмотре в петербургском "Зените" в ОАЭ. Отмечается, что именно по этой причине Алип не вошел в заявку команды на товарищеский матч против "Ботева". При этом отмечается, что игрок будет готов выйти на поле в следующей встрече с "Жилиной".