Алип тоже? У футболистов "Зенита" нашли коронавирус

Среди игроков "Зенита", где находится на просмотре защитник "Кайрата" и сборной Казахстана Нуралы Алип, выявлен COVID-19, сообщает sportsdaily.ru со ссылкой на Sport 24.

Положительные тесты сдали защитники Ярослав Ракицкий и Вячеслав Караваев. Они, как и Алип, у которого была повышенная температура, накануне не принимали участия в товарищеском матче с клубом "Эмирейтс" из ОАЭ.

Поединок завершился победой "сине-бело-голубых" со счетом 3:0.

Следующий матч на сборах в ОАЭ "Зенит" проведет 22 января против болгарского "Ботева".

Семак описал первое впечатление от Алипа после приезда в "Зенит"

Добавим, что ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал приглашение Алипа на сбор, высказавшись о его перспективах.