Магомед Адиев отреагировал на "назначение" в клуб РПЛ

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 16:59
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Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал слухи о продолжении своей работы в грозненском "Ахмате", сообщают Vesti.kz.

Ранее появилась информация, что он возглавит "Ахмат" из российской премьер-лиги (РПЛ).

"Ахмат"? Пока без комментариев. Скоро все сами узнаете", - цитирует Адиева "Спорт День За Днем".

Адиев покинет сборную Казахстана после выбора новой работы? Есть ответ

Адиев возглавляет сборную Казахстана с 2022 года. В казахстанской премьер-лиге (КПЛ) тренировал карагандинский "Шахтер". В его тренерской карьере также были "Чайка", "Ахмат", "Анжи", "Легион Динамо".

Метки:
Адиев Магомед Ахмат ФК Сборная РК по футболу

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