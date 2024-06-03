"Люди пока не могут сломать меня". Алип - о разбитой голове

Защитник "Зенита" Нуралы Алип прокомментировал свою травму, полученную во время празднования победы в Кубке России после матча с "Балтикой" (2:1), передают Vesti.kz.

Казахстанский футболист забил победный гол.

"Я когда хотел поднять Кубок, крышка упала на голову. Посмотрю видео, будет интересно. Бог хотел, чтобы было так. Люди пока не могут сломать меня, только Кубок", - сказал Алип "СЭ".

Ранее Алип рассказал о последствиях травмы, подробнее - здесь.

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Казахстанец выступает за "Зенит" с 2022 года. Сначала его арендовали у "Кайрата", а затем выкупили на него права за два миллиона евро (данные Transfermarkt).



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