"Кайрат" оставил послание для Алипа

Футбольный клуб "Кайрат" обратился к своему бывшему защитнику Нуралы Алипу, забившему победный гол за "Зенит" в финале Кубка России с "Балтикой", передают Vesti.kz.

Санкт-петербургский клуб усилиями казахстанца одержал волевую победу.

"Благодаря голу Нуралы Алипа на 95-й минуте "Зенит" выиграл Кубок России! Поздравляем, Нурик! Наша гордость!", - говорится в сообщении "желто-черных".

Алип с 2017 по 2022 год защищал цвета "Кайрата", после чего перешел в "Зенит". Сначала был арендован, затем его выкупили за два миллиона евро (данные Transfermarkt).

Отметим, что во время празднования победы Алип разбил себе голову трофеем. О последствиях кровавой травмы футболиста можно узнать здесь.