Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Россия
Комментарии

"Кайрат" оставил послание для Алипа

"Кайрат" оставил послание для Алипа
©fc-zenit.ru

Футбольный клуб "Кайрат" обратился к своему бывшему защитнику Нуралы Алипу, забившему победный гол за "Зенит" в финале Кубка России с "Балтикой", передают Vesti.kz

Санкт-петербургский клуб усилиями казахстанца одержал волевую победу.

"Благодаря голу Нуралы Алипа на 95-й минуте "Зенит" выиграл Кубок России!

Поздравляем, Нурик! Наша гордость!", - говорится в сообщении "желто-черных".

Алип с 2017 по 2022 год защищал цвета "Кайрата", после чего перешел в "Зенит". Сначала был арендован, затем его выкупили за два миллиона евро (данные Transfermarkt).

Отметим, что во время празднования победы Алип разбил себе голову трофеем. О последствиях кровавой травмы футболиста можно узнать здесь.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Кайрат ФК Алип Нуралы Зенит Казахстанцы за границей Футбол

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Вчера , 14:46
Россия
©fc-zenit.ru "Люди пока не могут сломать меня". Алип - о разбитой голове
Вчера , 11:30
Россия
©ФК "Зенит" Впервые в карьере! Алип удивил фанатов спустя сотни матчей на профессиональном уровне
Вчера , 11:14
Россия
©fc-zenit.ru "Кайрат" оставил послание для Алипа
Вчера , 08:47
Россия
©ФК "Зенит" Стали известны последствия кровавой травмы Алипа после триумфа
2 июня, 23:54
Россия
©ФК "Зенит" Лучше трофеем ломать голову: Алип - о приключениях в Суперфинале Кубка России
2 июня, 23:30
Россия
©ФК "Зенит" Алип травмировался, празднуя победу в Кубке России
2 июня, 22:29
Россия
©ФК "Зенит" Великий! "Зенит" отреагировал на гол Алипа в Суперфинале Кубка России
2 июня, 22:00
Россия
©ФК "Зенит" Гол Алипа принес "Зениту" победу в Суперфинале Кубка России
2 июня, 19:46
Россия
©ФК "Зенит" "Зенит" принял решение по Алипу на Суперфинал Кубка России
2 июня, 15:20
Россия
©КФФ Агент Зайнутдинова прокомментировал интерес "Локомотива" к игроку
2 июня, 14:50
Россия
©КФФ Фаворит на пост главного тренера сборной Казахстана прибыл в Астану. Подробности
2 июня, 14:20
Россия
©ФК "Ордабасы" Слуцкий хотел подписать Исламхана в зарубежный клуб
2 июня, 12:51
Россия
©ФК "Ахмат" Адиев согласовал контракт с клубом РПЛ после ухода из сборной Казахстана
2 июня, 11:10
Россия
©ФК "Химки" Игрок сборной Казахстана высказался о своем будущем в российском клубе
2 июня, 07:30
Россия
© bjk.com.tr Топ-клуб РПЛ из Москвы заинтересован в трансфере Зайнутдинова
1 июня, 18:30
Россия
©ФК "Бешикташ" Карпин может возглавить "Бешикташ" Зайнутдинова. В России отреагировали
1 июня, 10:24
Россия
©ФК "Ахмат" Стало известно будущее Адиева после ухода из сборной Казахстана
31 мая, 15:02
Россия
©КФФ Самородов в шорт-листах нескольких топ-клубов РПЛ. Подробности
30 мая, 19:13
Россия
©КФФ Стала известна судьба Максима Самородова в топ-клубе
28 мая, 20:03
Россия
©Sports.ru Победой закончился матч казахстанца в топовом европейском чемпионате
28 мая, 15:20
Россия
©ФК "Ахмат" Адиев остался без лучшего бомбардира
27 мая, 17:38
Россия
©bjk.com.tr Агент Зайнутдинова рассказал о предложениях от топ-клубов РПЛ
27 мая, 08:36
Россия
©КФФ У сборной Казахстана решили увести тренера. Известно о переговорах
26 мая, 23:24
Россия
©ФК "Зенит" Алип? Назван лучший защитник чемпионата России
26 мая, 09:14
Россия
©ФК "Ахмат" Магомед Адиев сделал интригующее заявление
25 мая, 23:00
Россия
©ФК "Ахмат" Адиев попрощался с "Ахматом" и заявил о возвращении в сборную Казахстана
25 мая, 22:33
Россия
©ФК "Зенит" "Алга, Казахстан!". Игроки сборной Бразилии поздравили Алипа с чемпионством
25 мая, 21:30
Россия
©ФК "Химки" Защитник сборной Казахстана завоевал титул в России
25 мая, 20:31
Россия
©ФК "Зенит" Алип стал чемпионом России в составе "Зенита"
25 мая, 16:00
Россия
©ФК "Зенит" Экс-напарник Кака и Коутиньо сделал неожиданное признание об Алипе

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus