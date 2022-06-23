Клуб Зайнутдинова объявил об уходе звездного футболиста

Полузащитник Юсуф Языджи покидает московский ЦСКА, за который выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.
Армейцы не сумели договориться с французским "Лиллем" о трансфере игрока, которого брали в аренду.
Языджи перешел в ЦСКА зимой и являлся одной из главных звезд клуба. Его аренда была рассчитана до конца сезона-2021/22, а в контракт была включена опция выкупа. В 12 матчах Языджи забил за ЦСКА восемь мячей.
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|3
|Динамо М
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|5
|ЦСКА М
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|6
|Локомотив М
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|8
|Крылья Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|10
|Спартак М
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|11
|Пари Нижний Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|16
|Арсенал Т
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
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