Клуб Зайнутдинова объявил об уходе звездного футболиста

Полузащитник Юсуф Языджи покидает московский ЦСКА, за который выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

Армейцы не сумели договориться с французским "Лиллем" о трансфере игрока, которого брали в аренду.

Языджи перешел в ЦСКА зимой и являлся одной из главных звезд клуба. Его аренда была рассчитана до конца сезона-2021/22, а в контракт была включена опция выкупа. В 12 матчах Языджи забил за ЦСКА восемь мячей.