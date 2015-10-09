Клуб РПЛ решил отказаться от звезды сборной Казахстана: известна причина

Московский "Локомотив" оказался среди кандидатов на трансфер вингера сборной Казахстана Галымжана Кенжебека, передают Vesti.kz.

Накануне стало известно, что 22-летний футболист согласовал условия с новой командой - грозненским "Ахматом". Однако, по информации инсайдера Ивана Карпова, на Кенжебека также претендовали и другие клубы российской премьер-лиги (РПЛ), среди которых тольяттинский "Акрон" и "Локомотив". Трансфер в московскую команду, как сообщает источник, заблокировал главный тренер Михаил Галактионов.

"У Галымжана также были варианты с Локомотивом и Акроном. Но в случае с москвичами их главный тренер (Галактионов) не решился взять талантливого, но малоизвестного по его мнению футболиста (такая же история была с Самородовым). А что касается Тольятти, то в Грозном предложили лучшие условия для Галымжана + молодых и звонких смутил непростой характер Кенжебека. 7 января (Кенжебек) пройдёт медобследование для команды Черчесова в Москве, после чего подпишет с горцами контракт на 4 года", — пишет Карпов в своём Telegram-канале.

В последнее время Галымжан Кенжебек утвердился в роли одного из лидеров атакующей линии сборной Казахстана. Особенно ярко вингер проявил себя в октябрьских матчах отборочного турнира к чемпионату мира-2026: в поединке с Лихтенштейном он оформил дубль и стал одним из главных героев разгромной победы со счётом 4:0. В заключительном туре квалификации Кенжебек вновь оказался полезен национальной команде, внеся вклад в сенсационную ничью с фаворитом группы — сборной Бельгии (1:1).

Уверенную игру футболист демонстрирует и на клубном уровне. В минувшем сезоне казахстанской премьер-лиги он принял участие в 11 матчах, отметившись шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами, подтвердив статус одного из самых продуктивных игроков чемпионата.

