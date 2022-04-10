"Казахстанское дерби" в РПЛ: "Зенит" с Алипом в составе победил "Ахмат" Быстрова

©ФК "Зенит"
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Сегодня 00:57

"Зенит", за который выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, одержал победу в матче российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках 24-го тура РПЛ в Грозном клуб из Санкт-Петербурга встречался с местным "Ахматом", за который играет другой защитник сборной Казахстана - Марат Быстров

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 39-й минуте Юри Алберто вывел "Зенит" вперед, а на 50-й Вилмар Барриос забил сопернику второй мяч.

Алип не вошел в стартовый состав "Зенита", но вышел на замену на 63-й минуте. Быстров же отыграл за "Ахмат" весь матч. 

Напомним, что в другом матче РПЛ ЦСКА, за который выступает полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов, потерпел поражение от аутсайдера.

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Казахстанцы за границей Быстров Марат Премьер-лига России


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