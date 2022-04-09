ЦСКА с Зайнутдиновым потерпел поражение от аутсайдера чемпионата России

Московский ЦСКА, за который выступает полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов, потерпел поражение, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 9 апреля, в рамках 24-го тура российской премьер-лиги "армейцы" играли в гостях у "Химок", которые идут на дне турнирной таблицы, и проиграли со счетом 2:4.

В составе победителей отличились Илья Садыгов ('9), Александр Руденко ('54, '86), Бесард Сабович ('80). За ЦСКА забили Егор Ушаков ('32) и Юсуф Языджи ('44).

Зайнутдинов вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте.

ЦСКА после поражения остался на третьем месте турнирной таблицы РПЛ, а "Химки" поднялись с 14-й на 13-ю строчку.

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