"Кайфовали". Зайнутдинов - о лидерстве в РПЛ и выборе Роналдо

©ПФК ЦСКА
Новости спорта Футбол Россия
Вчера 23:11

Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов высказался о своей позиции на поле и назвал желаемого звездного соперника, сообщает пресс-служба российского клуба.

Ранее 24-летний футболист вместе с ЦСКА вышел в лидеры РПЛ, а затем охарактеризовал игру Игоря Акинфеева.

- Как чувствуешь себя на позиции защитника? Готов ли дальше играть на ней? И не хотел бы уже попробовать себя вратарем, хотя бы ненадолго?
- Думаю, Игорь не даст мне на ворота встать (улыбается). А так я готов играть там, где принесу пользу команде. Центральный защитник и левый латераль - эти позиции не так сильно отличаются, поэтому я адаптирован.

- Команда сегодня кайфовала на поле?
- Да, кайфовала. Приятно, когда свои болельщики поддерживают. Условия топовые, отличное поле, погода хоть и жаркая, но хорошая. И победа дает эмоции.

- Ты очень хорошо смотришься на позиции защитника. Против какого нападающего ты бы хотел сыграть, даже из тех, которые уже завершили карьеру?
- Если брать "Сочи", то против Мелкадзе тяжело играть, постоянно бежит за спину. Жоаозиньо, наоборот, бежит под мяч. Два разных тайма, было тяжело со всеми. А если говорить, что, против кого хотел бы сыграть, - Роналдо.

Зайнутдинов помог ЦСКА выйти в лидеры РПЛ

Турнирная таблица "Чемпионат России 2021/22"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3 Динамо М 30 16 5 9 53-41 53
4 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5 ЦСКА М 30 15 5 10 42-29 50
6 Локомотив М 30 13 9 8 43-39 48
7 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8 Крылья Советов 30 12 5 13 39-36 41
9 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10 Спартак М 30 10 8 12 37-41 38
11 Пари НН 30 8 9 13 26-39 33
12 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16 Арсенал Т 30 5 8 17 30-59 23

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Казахстанцы за границей Премьер-лига России

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Вчера 23:11
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