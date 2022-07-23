"Кайфовали". Зайнутдинов - о лидерстве в РПЛ и выборе Роналдо

Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов высказался о своей позиции на поле и назвал желаемого звездного соперника, сообщает пресс-служба российского клуба.
Ранее 24-летний футболист вместе с ЦСКА вышел в лидеры РПЛ, а затем охарактеризовал игру Игоря Акинфеева.
- Как чувствуешь себя на позиции защитника? Готов ли дальше играть на ней? И не хотел бы уже попробовать себя вратарем, хотя бы ненадолго?
- Думаю, Игорь не даст мне на ворота встать (улыбается). А так я готов играть там, где принесу пользу команде. Центральный защитник и левый латераль - эти позиции не так сильно отличаются, поэтому я адаптирован.
- Команда сегодня кайфовала на поле?
- Да, кайфовала. Приятно, когда свои болельщики поддерживают. Условия топовые, отличное поле, погода хоть и жаркая, но хорошая. И победа дает эмоции.
- Ты очень хорошо смотришься на позиции защитника. Против какого нападающего ты бы хотел сыграть, даже из тех, которые уже завершили карьеру?
- Если брать "Сочи", то против Мелкадзе тяжело играть, постоянно бежит за спину. Жоаозиньо, наоборот, бежит под мяч. Два разных тайма, было тяжело со всеми. А если говорить, что, против кого хотел бы сыграть, - Роналдо.
Зайнутдинов помог ЦСКА выйти в лидеры РПЛ
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|3
|Динамо М
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|5
|ЦСКА М
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|6
|Локомотив М
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|8
|Крылья Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|10
|Спартак М
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|11
|Пари НН
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|16
|Арсенал Т
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
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