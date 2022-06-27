Глава РПЛ подал в отставку

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц подал в отставку. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Исполняющим обязанности главы РПЛ был назначен Александр Алаев.

Хачатурянц был избран главой РПЛ 22 ноября 2021 года. Он был единственным кандидатом на этот пост. С октября Хачатурянц исполнял обязанности главы РПЛ.

С ноября 2019 года Хачатурянц является председателем судейского комитета Российского футбольного союза (РФС). Также он возглавляет экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС Александре Дюкове. Кроме того, он входит в состав комитета программ развития футбола и исполкома РФС.

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