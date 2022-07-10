Футболисты "Зенита" устроили Алипу чемпионский коридор после завоевания Суперкубка

©ФК "Зенит"
Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 12:16

Футболисты "Зенита" после победы в Суперкубке России устроили в раздевалке чемпионский коридор для защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа, сообщают Vesti.kz.

Матч против московского "Спартака" прошел на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Алип отыграл за "Зенит" весь матч. Для него это уже третий трофей в России: сначала он выиграл РПЛ, а затем победил в "Кубке PARI Премьер".

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Казахстанцы за границей

Футбол Россия
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Сегодня 12:16
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