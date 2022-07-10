Нуралы Алип с "Зенитом" выиграл еще один трофей в России

Защитник сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип вместе с "Зенитом" из Санкт-Петербурга выиграл Суперкубок России, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч со московским "Спартаком" завершился со счетом 4:0. Казахстанец отыграл весь матч, а "Зенит" в каждом тайме забил по два гола.

До перерыва отличились Иван Сергеев (29 минута) и Малком (34), а во втором тайме - Вендел (46) и Матео Кассьерра (90+3).

Добавим, что для Алипа это третий трофей в России: сначала он выиграл РПЛ, а затем победил в "Кубке PARI Премьер".

15 июля "Зенит" стартует в новом розыгрыше РПЛ, а казахстанец может сменить клуб.

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