Футболист поймал на своем Lamborghini почти 200 штрафов. Известна сумма

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 21:35
©ФК "Зенит"

25-летний бразильский нападающий "Зенита" Малком получил почти 200 штрафов за нарушение правил дорожного движения, передает телеграм-канал "Мутко против". Он заработал их в 2022 году.

Практически все штрафы были выписаны за превышение скоростного режима.

Сообщается, что Малком купил автомобиль Lamborghini Urus в 2021 году у 31-летнего студента питерского ВУЗа из Бразилии. При этом футболист не откладывает оплату штрафов: в прошлом году он отдал за нарушения ПДД 190 тысяч рублей (около 1,2 миллиона тенге).

Вместе с "Зенитом", за который также выступает футболист сборной Казахстана Нуралы Алип, Малком с 2019 года выиграл три чемпионата и Суперкубка России, а также один Кубок России. 

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2 Спартак М 17 11 3 3 40-18 36
3 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4 Динамо М 17 8 5 4 33-21 29
5 ЦСКА М 17 8 5 4 30-18 29
6 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
8 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
9 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11 Крылья Советов 17 5 5 7 20-25 20
12 Пари Нижний Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14 Локомотив М 17 3 4 10 20-34 13
15 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16 Торпедо М 17 1 3 13 7-30 6

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Метки:
Штраф Зенит Премьер-лига России

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