Казахстанский вингер "Крыльев Советов" Ислам Чесноков поделился ожиданиями от матча 16-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) против лидера чемпионата - московского "Динамо". Он отметил, что самарцам будет интересно проверить себя на фоне столичного клуба, передают Vesti.kz.

"С "Динамо" будет интересная игра. Это лидер чемпионата. Интересно будет проверить свои силы. Не могу сказать, за счёт чего они успешно выступают в чемпионате. Я не играл ещё против них. И особо за ними не наблюдал. Погода не особо внесёт коррективы. Всё равно будет битва и всё решится на поле. За счёт чего мы можем навязать им конкуренцию? За счёт своего футбола, того, что скажет тренер, и борьбы", - цитирует слова Чеснокова "Чемпионат".



Напомним, что матч между "Крыльями Советов" и "Динамо" пройдёт завтра, 29 ноября, в 19:30 по казахстанскому времени. Хозяева идут на девятом месте с 18 очками, а гости лидируют с 32 баллами.

К текущему моменту 27-летний казахстанец провёл десять матчей за российский клуб во всех турнирах, получив четыре предупреждения.

Отметим, что игроком "Динамо" является другой казахстанец Бахтиёр Зайнутдинов. Однако он не играет из-за травмы с октября 2025 года.

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