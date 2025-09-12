Как бывшие чемпионы КПЛ зажигают в российской Медиалиге: голы, хет-трик и новые победы

Три года назад в России была создана Медийная футбольная лига (Медиалига) - футбольный чемпионат среди команд, в которых играют блогеры, звёзды шоу-бизнеса и другие известные люди. Со временем эта площадка стала подходить и для профессиональных футболистов, которые уже завершили карьеру или не хотели играть в низших дивизионах страны. Сейчас лучшие медиафутбольные клубы даже участвуют в Кубке России.

Профессиональных игроков в Медиалиге уже более чем достаточно. В эти дни в Москве (Россия) проводится Кубок лиги-2025, и в составах 24 команд мы нашли трёх футболистов сборной Казахстана. Корреспондент Vesti.kz - о том, кто в настоящее время играет в Медиалиге.

К слову, о профессиональных игроках в Медиалиге - недавно контракт с "Альфа-Банком" подписал экс-вингер сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Луиш Нани. Это свидетельство тому, что в медиа-футболе крутятся большие деньги, и там есть хорошая возможность заработать и быть на виду. Для многих Медиалига даже интереснее обычного профессионального футбола.





34-летний защитник имеет за плечами 19 матчей и один гол в футболке сборной Казахстана. В 2012 году он дебютировал в команде под руководством Мирослава Беранека, а в 2013-м забил единственный гол за сборную - в товарищеском матче с Молдовой (3:1).

Последний матч за Казахстан Дмитренко провёл в октябре 2017 года - против Армении (1:1). В 2019 году его вызывал в сборную Михал Билек, но в четырёх встречах Дмитренко оставался на скамейке запасных.

Виктор Дмитренко (справа)

Уроженец России и чемпион Казахстана в составе "Астаны" с 2012 года играл на клубном уровне в Казахстане. И продолжалось это вплоть до конца прошлого года. В этом году защитник решил играть в Медиалиге. Сейчас он защищает цвета Lit Energy. С начала года Виктор провёл в Супер кубке, регулярном сезоне и Кубке лиги 11 матчей, в которых забил один гол. Вот видео взятия ворот:

Четырёхкратный чемпион Казахстана в составе "Актобе" тоже является уроженцем России. В 22-летнем возрасте он оказался в стане красно-белых, где задержался почти на девять лет (с кратким перерывом). В 2011 году он получил вызов в сборную от Беранека, и сразу же отметился голевой передачей в игре с Азербайджаном (2:1).

Всего за Казахстан провёл 13 матчей, но больше результативных действий у Марата не было. В июне 2014-го в последний раз сыграл за национальную команду - во встрече с Венгрией (0:3). В августе этого года Хайруллин впервые за долгое время вернулся в Казахстан - он был назначен на пост спортивного директора "Актобе". Он является рекордсменом клуба по количеству голов и вторым - по числу проведённых матчей.

В отличие от Дмитренко, Хайруллин куда более опытен в Медиалиге. Он играет там с 2023 года. Сначала был в составе "Уралец Медиа", затем выступал за Lotus Music, а в этом году присоединился к казахстанскому SD Family. Правда, играет Марат нерегулярно. В конце мая он провёл первый матч за SD Family, в котором забил гол и помог выиграть (4:0), а в конце августа сыграл и в Кубке лиги, где казахстанцы тоже выиграли (2:1).

Всего в Медиалиге, начиная с 2023 года, 41-летний Хайруллин провёл 10 игр, в которых выдал 1+1. Вот его единственный гол, забитый в мае этого года:

Ещё один экс-сборник Казахстана в этом списке - 34-летний нападающий Щёткин. Он, в отличие от Дмитренко и Хайруллина - не натурализованный казахстанец. Уроженец Талдыкоргана дебютировал на международном уровне при всё том же Беранеке, летом 2013 года в матче с Грузией (1:0). А первый гол был забит в 2015 году против Молдовы (1:1).

Всего за сборную у Щёткина 39 матчей и три гола. Последнюю игру за команду он провёл в марте 2022 года, в стыковом противостоянии Лиги наций против Молдовы (2:1). После этого, начиная с периода работы в сборной Магомеда Адиева, Алексей в команду не привлекался.

Форвард, трижды становившийся чемпионом Казахстана в составе "Астаны", играет в Медиалиге с весны 2024 года. Он успел поиграть за Rocket Team, "Деньги Рокетов" и "СКА-Ростов". В этом году защищает цвета "Титана". В текущем сезоне, во всех турнирах в составе команды, провёл пять матчей, в которых забил три гола. Это был хет-трик в ворота команды Ars (6:1).

Отметим, что это только те футболисты, которые участвовали в последних матчах Кубка лиги-2025, и только те, кто играл за национальную сборную Казахстана. В целом, в Медиалиге есть ещё больше казахстанских футболистов, и даже известных, таких, как Дидар Сыдыкбек (основатель SD Family и генеральный менеджер "Атырау").

В регулярном чемпионате шестого сезона в Медиалиге играли и другие экс-сборники. В их числе Бауыржан Турысбек, Сергей Скорых, Магомед Парагульгов, Санат Жумаханов, Ермек Куантаев и Александр Соколенко.

Добавим, что в Медиалиге много иностранных футболистов, в прошлом игравших за казахстанские клубы. Также есть экс-звёзды сборной России, как Денис Глушаков, Фёдор Кудряшов и другие.

Фото: KFF, Ербол Каиров (1), Sports.kz, Динара Байкадамова (2), KFF (3)©️