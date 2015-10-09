Бомба: Кенжебек может уехать к Дзюбе в РПЛ. А что нужно знать о клубе "Акрон"?

Во вторник появилась информация о возможном трансфере вингера "Елимая" и сборной Казахстана Галымжана Кенжебека в клуб российской премьер-лиги (РПЛ) "Акрон". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о последних слухах и знакомит вас с командой из города Тольятти.

Информация о договорённости "Акрона" по переходу 22-летнего футболиста появилась на сайте "Чемпионат". Однако позже некоторые источники опровергли её.

Инсайдер Анар Ибрагимов рассказал, что в Семее пока не готовы расставаться с лидером, так как его некем заменить. По его информации, "Елимай" может рассмотреть продажу Кенжебека зимой, но всё зависит от предложенной цены, так как летом клуб отказался отдавать его за 200 тысяч евро в Европу.

Другой авторитетный инсайдер Иван Карпов заявил, что о договорённости между сторонами ещё нет и речи. Однако он подтвердил, что переговоры по переходу Кенжебека "Акрон" ведёт. Пока слухов много, а конкретики много, предлагаем узнать о том, что из себя представляет "Акрон".

Закончили дебютный сезон РПЛ на девятом месте

Клуб был основан в 2018 году, тогда же они заявились в четвёртый по значимости дивизион страны. Уже через два года они были в ФНЛ (первая лига). И с четвёртого раза им удалось добиться повышения в РПЛ - сезон 2023/24 они завершили на третьем месте, за счёт чего гарантировали себе дебют в "вышке".

Прошлый сезон был дебютным для тольяттинцев в премьер-лиге, и они завершили его в середине турнирной таблицы, заняв итоговую девятую позицию. Важную роль в успехе команды сыграл опытный нападающий, лучший бомбардир в истории РПЛ и сборной России Артём Дзюба. Он забил девять мячей в чемпионате.

В этом сезоне старт в лиге не задался. После семи туров всего одна победа и шесть набранных очков. Клуб занимает 13-е место и находится в зоне плей-офф на выбывание. Впереди ещё 23 тура, поэтому выводы делать рано. Тем более зимний трансфер Кенжебека может исправить ситуацию в лучшую сторону (по крайней мере, надеемся на это).

"Акрон" в несколько раз дороже любой команды КПЛ

По стоимости состава "Акрон" достаточно скромен в РПЛ - 21,65 миллиона евро. Но для казахстанской премьер-лиги (КПЛ) это практически заоблачный ценник. Сейчас в нашем чемпионате самый дорогостоящий состав у "Кайрата" (12,53 миллиона), на втором месте - "Астана" (10,58 миллиона).

В составе тольяттинцев сразу три игрока, чей ценник равен или превышает значение два миллиона евро. В то же время только шесть из 25 футболистов дешевле самого Кенжебека, чья стоимость оценивается в 225 тысяч евро.

У них есть Дзюба. А кто ещё играет за "Акрон"?

Конечно, главная звезда команды - это Дзюба, но можно выделить и других интересных футболистов команды. Так, в коллективе есть игрок сборной Черногории Стефан Лончар и футболист сборной Боливии Роберто Фернандес (он несколько часов назад помог команде обыграть Бразилию).

Есть экс-одноклубники Бахтиёра Зайнутдинова по московскому ЦСКА Кристьян Бистрович и Константин Марадишвили, бывший партнёр Еркебулана Сейдахмета по "Уфе" Йонуц Неделчару, а также игравший за "Зенит" с Нуралы Алипом вратарь Александр Васютин.

С посещаемостью у "Акрона" есть проблемы

Во-первых, команда проводит домашние матчи не в Тольятии, а в Самаре, которая находится 96 километрах от города. Игры проходят на 45-тысячной "Самара-Арене", построенной специально для ЧМ-2018. На этом стадионе прошло шесть матчей мундиаля.

В этом сезоне в чемпионате и национальном кубке "Акрон" провёл шесть домашних игр. В среднем их посещало по 5,7 тысячи человек. Это всего лишь 12 процентов от общей вместимости сооружения.

А что известно о главном тренере? Он работал в Казахстане

Рулевым тольяттинцев является 43-летний Заур Тедеев. Ранее он возглвлял владикавказскую "Аланию" и работал в системе "Ростова". С декабря 2013-го до лета 2014-го года он входил в тренерский штаб "Атырау".

Тогда стан нефтяников возглавлял белорусский специалист Анатолий Юревич, который ещё и занимал высокую должность спортивного директора в Казахстанской федерации футбола (КФФ). Однако посреди сезона, летом 2014 года, Юревич покинул клуб из-за проблем со здоровьем. Вместе с ним уехал и Тедеев.

В общем, можно сказать, что "Акрон" - интересный клуб со своей стратегией развития. Это ещё очень молодой амбициозный проект. В команде есть подбор игроков, который должен позволить им выбраться из опасной зоны в таблице.

Если Кенжебек в итоге окажется в Тольятти, то это будет неплохой трамплин для него. Конечно, сам трансфер ещё ничего не гарантирует, ведь для начала Галымжану нужно будет трудиться в поте лица и давать результат в новой команде. И только тогда он сможет вызвать интерес у более статусных клубов.

Отметим, что на счету вингера семь матчей и один гол в футболке сборной Казахстана. В июле он на правах свободного агента перешёл в "Елимай", за который оформил 4+2 в семи встречах. Ранее играл за словацкий "Кошице" и кипрский "Акритас Хлоракас". До этого выступал в составах "Жениса", "Мактаарала" и родного "Кайрата".

На этой неделе "Акрон" проведёт гостевой матч с действующими чемпионами России из "Краснодара". Он пройдёт в субботу, 13 сентября. Что касается текущего клуба Кенжебека, то в воскресенье, 14 сентября, "Елимай" сыграет в гостях с "Астаной" в 23-м туре КПЛ.

Фото: ФК "Акрон" (1-5), Vesti.kz, Маржан Куандыкова (6)©️