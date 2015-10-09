"Атырау"? Магомед Адиев выбрал новый клуб

Экс-главный тренер сборной Казахстана и карагандинского "Шахтера" Магомед Адиев близок к назначению в клуб РПЛ "Химки", передают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Инсайды от Карпа".

Источник раскрыл детали соглашения.

"Артига покидает "Химки" - Адиев место него: коллеги из ЭФБ сообщили, что тренер подмосквичей может быть отправлен в отставку. По моим данным, это решение принято и сегодня о нем будет объявлено. Новым рулевым Химок станет - Адиев, которого я прочил в "Пари НН", в случае проигрыша "Динамо". Поражения не случилось (1:1), как и отставки Гончаренко. Поэтому после того как Артига скрутился Махачкале и Самаре с общим счетом 2:7 - Туфан забирает Магомеда к себе. Контракт 47-летний россиянин подпишет до конца сезона", - сообщает источник.

Напомним, ранее Адиев сделал интригующее заявление о своем будущем в КПЛ, куда его сватают. Одним из претендентов на Адиева назывался "Атырау".

Напомним, Адиев возглавлял сборную Казахстана в период 2022-2024 годов. Под его руководством национальная команда выиграла свою группу в Лиге наций-2022 и до последнего претендовала на путевку на Евро-2024. Также он тренировал карагандинский "Шахтер" в 2021 и 2022 годах.