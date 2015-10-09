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"Атырау"? Магомед Адиев выбрал новый клуб

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"Атырау"? Магомед Адиев выбрал новый клуб ©ФК "Ахмат"

Экс-главный тренер сборной Казахстана и карагандинского "Шахтера" Магомед Адиев близок к назначению в клуб РПЛ "Химки", передают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Инсайды от Карпа".

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Экс-главный тренер сборной Казахстана и карагандинского "Шахтера" Магомед Адиев близок к назначению в клуб РПЛ "Химки", передают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Инсайды от Карпа".

Источник раскрыл детали соглашения.

"Артига покидает "Химки" - Адиев место него: коллеги из ЭФБ сообщили, что тренер подмосквичей может быть отправлен в отставку. По моим данным, это решение принято и сегодня о нем будет объявлено. Новым рулевым Химок станет - Адиев, которого я прочил в "Пари НН", в случае проигрыша "Динамо".

Поражения не случилось (1:1), как и отставки Гончаренко. Поэтому после того как Артига скрутился Махачкале и Самаре с общим счетом 2:7 - Туфан забирает Магомеда к себе. Контракт 47-летний россиянин подпишет до конца сезона", - сообщает источник.

Напомним, ранее Адиев сделал интригующее заявление о своем будущем в КПЛ, куда его сватают. Одним из претендентов на Адиева назывался "Атырау".

Напомним, Адиев возглавлял сборную Казахстана в период 2022-2024 годов. Под его руководством национальная команда выиграла свою группу в Лиге наций-2022 и до последнего претендовала на путевку на Евро-2024. Также он тренировал карагандинский "Шахтер" в 2021 и 2022 годах.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3 Спартак М 24 14 5 5 45-19 47
4 ЦСКА М 24 14 5 5 38-16 47
5 Динамо М 24 12 7 5 50-28 43
6 Локомотив М 24 12 5 7 39-36 41
7 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9 Акрон Тл 24 8 4 12 29-42 28
10 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11 Крылья Советов 24 7 5 12 29-39 26
12 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
13 Химки 24 5 8 11 28-44 23
14 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14

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Вторая лига Казахстана 2025   •   Казахстан, Туркестанская обл., Арысский р-н, Арысь   •   Тур 2, мужчины
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Адиев Магомед Химки ФК Футбол Сборная РК по футболу Премьер-лига России

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