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Вчера 21:18
 

Геннадий Головкин отправил в нокдаун Сергея Ковалева

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Геннадий Головкин отправил в нокдаун Сергея Ковалева ©DAZN

Трехкратный чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев (35-5-1, 29 КО) вспомнил спарринг с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО), сообщают Vesti.kz.

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Трехкратный чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев (35-5-1, 29 КО) вспомнил спарринг с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО), сообщают Vesti.kz.

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"Был момент, когда я только приехал из России. Естественно, в России не тренировался, ничего. Приехал, что-то неделю потренировался, и Абель (Санчес, бывший тренер Головкина - прим. Ред) поставил нас с Геной в спарринг. В третьем раунде Гена мне в дыхалочку засадил. Я: "Уххххх". Присел. Вот запоминающийся момент был", - заявил Ковалев в интервью ютуб-каналу "Ушатайка".

Напомним, Ковалев в последнем бою, который состоялся в мае 2024 года уступил шведу Робину Сафару (17-0, 12 КО).

В последний раз Головкин появлялся на ринге в сентябре 2022-го, однако официально карьеру не завершал. Тогда он встретился в трилогии с мексиканцем Саулем Канело Альваресом (62-2, 39 КО). Победа по очкам досталась оппоненту казахстанца.

В феврале 2024-го стало известно, что Головкин возглавил Национальный олимпийский комитет Казахстана. А в сентябре того же года получил должность в World Boxing.

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