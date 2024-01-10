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Алипу вынесли вердикт в "Зените" после прихода конкурента из Бразилии

Алипу вынесли вердикт в "Зените" после прихода конкурента из Бразилии
©ФК "Зенит"

Российский сайт "Спорт-Экспресс" оценил шансы казахстанского защитника Нуралы Алипа сохранить за собой место в стартовом составе "Зенита" после прихода конкурента - бразильца Нино из "Флуминенсе", передают Vesti.kz.

"У "Зенита" вырисовываются две безальтернативно "российские" позиции – вратарь и правый защитник. Третья, вероятнее всего, будет меняться в зависимости от состояния игроков, соперника и других факторов. Повышаются шансы на выход в стартовом составе у Мостового. Осенью Андрей не считался футболистом основы, но изменение схемы и тяжелая ситуация с лимитом ему на руку.

Почему именно Мостовой? На остальных позициях обладатели паспорта РФ (и Казахстана) на бумаге заметно уступают конкуренцию легионерам. Тот же Алип, не считающийся легионером, вряд ли перекроет доступ в основу Родригао. Хотя Нуралы уже выиграл конкуренцию у Ренана и вообще остается единственным левоногим центральным защитником в "Зените", поэтому списывать его преждевременно", – пишет издание.

В составе "Флуминенсе" 26-летний Нино провел 239 матчей, стал капитаном команды, забил 13 мячей и сделал пять голевых передач. Вместе с клубом из Рио-де-Жанейро он стал обладателем Кубка Либертадорес. В декабре Нино стал серебряным призером клубного чемпионата мира.

На счету защитника 12 матчей в составе сборной Бразилии (U-23), а также победа на Олимпиаде в Токио вместе с Малкомом и Клаудиньо. В ноябре прошлого года Нино дебютировал в составе сборной Бразилии.

Алипа назвали самым бесячим защитником чемпионата России

Нуралы Алип выступает за "Зенит" с 2022 года. Его текущее соглашение с петербуржцами действует до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне РПЛ казахстанец провел 16 матчей и заработал 4 предупреждения.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2 ЦСКА М 30 17 7 6 56-27 58
3 Спартак М 30 15 9 6 60-38 54
4 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8 Локомотив М 30 13 6 11 54-46 45
9 Динамо М 30 13 6 11 49-45 45
10 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32-45 32
13 Пари Нижний Новгород 30 8 7 15 34-48 31
14 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16 Торпедо М 30 2 5 23 20-62 11

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Казахстанцы за границей Премьер-лига России

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