Алипа назвали самым бесячим защитником чемпионата России

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Иван Сергеев ответил на вопрос о самом бесячем защитнике в российской премьер-лиге (РПЛ), сообщают Vesti.kz.

"Самый бесячий защитник? Пфф. Это подумать надо, не попадались такие еще. Нуралы Алип? Нурик! (смеется)", - цитирует Сергеева "Чемпионат" со ссылкой на YouTube-канал "СБГ Шоу".

Алип выступает за "Зенит" с 2022 года. Сначала он был арендован у "Кайрата", затем его выкупили у алматинского клуба за два миллиона евро. Его текущее соглашение с петербуржцами действует до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне РПЛ казахстанец провел 16 матчей и заработал 4 предупреждения.