Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Россия
Комментарии

Алипа назвали самым бесячим защитником чемпионата России

Алипа назвали самым бесячим защитником чемпионата России
©ФК "Зенит"

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Иван Сергеев ответил на вопрос о самом бесячем защитнике в российской премьер-лиге (РПЛ), сообщают Vesti.kz.

"Самый бесячий защитник? Пфф. Это подумать надо, не попадались такие еще. Нуралы Алип? Нурик! (смеется)", - цитирует Сергеева "Чемпионат" со ссылкой на YouTube-канал "СБГ Шоу".

Алип выступает за "Зенит" с 2022 года. Сначала он был арендован у "Кайрата", затем его выкупили у алматинского клуба за два миллиона евро. Его текущее соглашение с петербуржцами действует до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне РПЛ казахстанец провел 16 матчей и заработал 4 предупреждения.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Премьер-лига России

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика

Реклама

Новости
Вчера , 23:00
Россия
©ФК "Зенит" В России раскритиковали конкурентов Алипа по "Зениту"
Вчера , 19:25
Россия
©ФК "Ахмат" Защитник сборной Казахстана перейдет из клуба РПЛ в "Астану" - подробности
Вчера , 11:37
Россия
©ФК "Зенит" Вина Алипа? Бразилец из "Зенита" узнал плохие новости от сборной
Вчера , 08:19
Россия
©fc-zenit.ru Лидер сборной Казахстана узнал свое грозное прозвище в "Зените"
5 января, 21:07
Россия
©ФК "Зенит" Алипа назвали самым бесячим защитником чемпионата России
5 января, 18:58
Россия
©КФФ Зайнутдинов одобряет. Кто может стать новым другом Алипа в "Зените"?
5 января, 09:21
Россия
©ФК "Зенит" "Вообще рядом не стоят". Алипа сравнили с конкурентом из Бразилии
5 января, 08:51
Россия
©ФК "Флумененсе" "Зенит" подписал нового конкурента для Нуралы Алипа
4 января, 19:32
Россия
©КФФ Российский клуб решил судьбу игрока сборной Казахстана
3 января, 13:51
Россия
©ФК "Ахмат" Будущий натурализованный казахстанец выберет клуб в КПЛ во время сборов
2 января, 21:30
Россия
©ФК "Зенит" Известный европейский агент высказался об Алипе
30 декабря, 12:30
Россия
©ПФК ЦСКА Вундеркинда из Узбекистана назвали лучшим игроком сезона в РПЛ
29 декабря, 21:08
Россия
©ФК "Зенит" Подтвердился интерес "Реала" к Нуралы Алипу - источник
29 декабря, 14:32
Россия
©Vesti.kz/Турар Казангапов Защитник сборной Казахстана сделал громкое заявление о результатах команды в 2023 году
29 декабря, 11:42
Россия
©ФК "Зенит" Бразильский клуб согласился на условия "Зенита" по аренде конкурента Алипа - источник
29 декабря, 08:00
Россия
©twitter.com/SantosFC "Зенит" нашел конкурента Алипу в клубе Неймара и Пеле
28 декабря, 11:22
Россия
©ФК "Зенит" В России посмеялись над "трансфером" Алипа в "Реал"
27 декабря, 23:40
Россия
©КФФ В КФФ прокомментировали "интерес" "Реала" к Алипу
27 декабря, 22:58
Россия
©ФК "Зенит" В "Зените" высказались об "интересе" "Реала" к Алипу
27 декабря, 21:35
Россия
©ФК "Зенит" Адиев отреагировал на "интерес" "Реала" к Алипу
27 декабря, 20:59
Россия
©КФФ Появилась информация об интересе "Реала" к казахстанскому футболисту
27 декабря, 18:53
Россия
©ФК "Кайрат" Полузащитник "Кайрата" перейдет в клуб Бердыева из России
27 декабря, 15:00
Россия
©fc-zenit.ru В "Зените" объяснили, почему дали шанс Алипу
27 декабря, 12:59
Россия
©Федор Успенский, "СЭ" Китайский клуб объявил о назначении российского тренера
26 декабря, 18:00
Россия
©ФК "Химки" Агент игрока сборной Казахстана рассказал об интересе "Тобола"
26 декабря, 16:23
Россия
©ФК "Зенит" "Абсолютно заслуженно". Экс-футболист "Зенита" впечатлился игрой Алипа
25 декабря, 20:39
Россия
©ФК "Зенит" Уход в "Реал"? Конкурент Алипа узнал привлекательный вариант для аренды
25 декабря, 14:24
Россия
©instagram.com/leomessi Месси нашли нового партнера в РПЛ
24 декабря, 20:30
Россия
©ФК "Зенит" "Зенит" отдаст конкурента Алипа в аренду бразильскому клубу
24 декабря, 20:02
Россия
©ФК "Рубин" Экс-форвард "Астаны" и "Кайрата" ведет переговоры с "Рубином"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus