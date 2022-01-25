Защитник сборной Казахстана и "Кайрата" Нуралы Алип включен в стартовый состав "Зенита" на контрольный матч против словацкой "Жилины", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В двух предыдущих встречах против "Эмирейтс" (ОАЭ) и болгарского "Ботева" казахстанец не принимал участия из-за повышенной температуры. Также сообщалось о его положительном тесте на коронавирус.

Стартовый состав "Зенита": Одоевский, Сутормин, Алип, Хотулев, Сантос, Оздоев, Ерохин, Кузяев, Малком, Дзюба, Мостовой. Запасные: Бязров, Тимофеев, Кравцов, Саусь.

Встреча с "Жилиной" начнется в 13:00 по времени Нур-Султана. Трансляция матча доступна по этой ссылке.

Напомним, Алип находится в "Зените" на просмотре. 25 января сборы питерского клуба в ОАЭ завершатся, а через три дня "сине-бело-голубые" приступят к УТС в Португалии.