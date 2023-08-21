Защитник "Зенита" Нуралы Алип в эфире "Матч ТВ" оценил свою игру в матче со "Спартаком" в рамках пятого тура чемпионата России по футболу (РПЛ), сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Москве и завершилась победой петербуржцев со счетом 3:1. Защитник сборной Казахстана провел на поле весь матч.

"В первую очередь спасибо болельщикам, их было много. Благодаря им мы выиграли. Отдельное спасибо Богданычу, что доверил место в составе. Думаю, что выполнил свою работу не на 100, но на 80 процентов.

Задача была не пропустить. К сожалению, не получилось. Будем идти дальше, впереди долгий и интересный сезон. Ничего тяжелого не испытывал, главное выиграли", - сказал Алип.

Для 23-летнего Алипа этот матч стал четвертым за "сине‑бело‑голубых" в нынешнем сезоне российской премьер-лиги. В следующем туре, 26 августа, "Зенит" на своем поле встретится с "Уралом", а "Спартак" примет дома "Ахмат".

Ранее главный тренер петербуржцев Сергей Семак объяснил, почему выпустил в стартовом составе Алипа.