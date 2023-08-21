Алип сделал заявление после матча со "Спартаком"

Новости спорта Футбол Россия
Вчера 13:51
©fc-zenit.ru

Защитник "Зенита" Нуралы Алип в эфире "Матч ТВ" оценил свою игру в матче со "Спартаком" в рамках пятого тура чемпионата России по футболу (РПЛ), сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Москве и завершилась победой петербуржцев со счетом 3:1. Защитник сборной Казахстана провел на поле весь матч.

"В первую очередь спасибо болельщикам, их было много. Благодаря им мы выиграли. Отдельное спасибо Богданычу, что доверил место в составе. Думаю, что выполнил свою работу не на 100, но на 80 процентов.

Задача была не пропустить. К сожалению, не получилось. Будем идти дальше, впереди долгий и интересный сезон. Ничего тяжелого не испытывал, главное выиграли", - сказал Алип.

Для 23-летнего Алипа этот матч стал четвертым за "сине‑бело‑голубых" в нынешнем сезоне российской премьер-лиги. В следующем туре, 26 августа, "Зенит" на своем поле встретится с "Уралом", а "Спартак" примет дома "Ахмат".

Ранее главный тренер петербуржцев Сергей Семак объяснил, почему выпустил в стартовом составе Алипа.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2 ЦСКА М 30 17 7 6 56-27 58
3 Спартак М 30 15 9 6 60-38 54
4 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8 Локомотив М 30 13 6 11 54-46 45
9 Динамо М 30 13 6 11 49-45 45
10 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32-45 32
13 Пари Нижний Новгород 30 8 7 15 34-48 31
14 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16 Торпедо М 30 2 5 23 20-62 11

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Казахстанцы за границей Премьер-лига России Спартак Москва

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