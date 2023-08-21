Алип сыграл против "Спартака": Семак объяснил свой выбор

Санкт-петербургский "Зенит" обыграл московский "Спартак" в рамках 5-го тура чемпионата России по футболу (РПЛ). Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, сообщают Vesti.kz.

У победителей дубль оформил Вендел (32-я минута, 73-я), а также отличился Матео Кассьерра (90+4-я). У проигравших один мяч с пенальти отыграл Александр Соболев (81-я).

Казахстанский защитник Нуралы Алип вышел в стартовом составе "Зенита" и отыграл матч до финального свистка. Главный тренер петербуржского клуба Сергей Семак объяснил, почему в этой игре решил довериться Алипу:

"Ренан был на скамейке, потому что Алип хорошо играет наверху, хорошо играет один в один. Мы его потихонечку учим, он заслужил выйти в старте. Это здоровая конкуренция", - приводит слова Семака "Чемпионат".

Отметим, что для 23-летнего Алипа этот матч стал четвертым за "Зенит" в нынешнем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ). Казахстанец защищает цвета петербуржцев с 2022 года.

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