Россия
Вчера 23:43
 

Алип помог "Зениту" победить и стать лидером РПЛ

"Зенит" уверенно обыграл тольяттинский "Акрон" в матче 18-го тура РПЛ со счётом 2:0, сообщают Vesti.kz.

Игра прошла на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.

У гостей всё пошло наперекосяк уже на 14-й минуте — защитник Йонуц Неделчяру получил прямую красную. Позже "Зенит" быстро воспользовался преимуществом: Жерсон открыл счёт на 32-й минуте, а Луис Энрике довёл дело до 2:0 ещё до перерыва — на 41-й.

Отметим, что в этом матче с первых минут на поле вышел защитник сборной Казахстана и "Зенита" Нуралы Алип. Он отыграл всю встречу. На 18-й минуте Алип мог открыть счет ударом пяткой.

После победы петербуржцы вышли на 39 очков и удерживают лидерство в таблице. "Акрон" остаётся девятым, имея в активе 21 балл.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 17 11 4 2 34-10 37
2 Зенит 17 10 6 1 32-12 36
3 ЦСКА М 17 11 3 3 28-14 36
4 Локомотив М 17 9 7 1 35-21 34
5 Балтика 17 8 8 1 22-7 32
6 Спартак М 18 8 5 5 26-23 29
7 Рубин 18 6 5 7 16-22 23
8 Ахмат 18 6 4 8 22-25 22
9 Акрон Тл 17 5 6 6 22-24 21
10 Динамо М 18 5 6 7 27-26 21
11 Ростов 18 5 6 7 15-20 21
12 Крылья Советов 17 4 5 8 20-31 17
13 Динамо Мх 17 3 6 8 8-20 15
14 Оренбург 18 2 6 10 17-29 12
15 Пари НН 17 3 2 12 11-28 11
16 Сочи 17 2 3 12 14-37 9

