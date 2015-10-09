Алип помог "Зениту" победить и стать лидером РПЛ

"Зенит" уверенно обыграл тольяттинский "Акрон" в матче 18-го тура РПЛ со счётом 2:0, сообщают Vesti.kz.

Игра прошла на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.

У гостей всё пошло наперекосяк уже на 14-й минуте — защитник Йонуц Неделчяру получил прямую красную. Позже "Зенит" быстро воспользовался преимуществом: Жерсон открыл счёт на 32-й минуте, а Луис Энрике довёл дело до 2:0 ещё до перерыва — на 41-й.

Отметим, что в этом матче с первых минут на поле вышел защитник сборной Казахстана и "Зенита" Нуралы Алип. Он отыграл всю встречу. На 18-й минуте Алип мог открыть счет ударом пяткой.

После победы петербуржцы вышли на 39 очков и удерживают лидерство в таблице. "Акрон" остаётся девятым, имея в активе 21 балл.

