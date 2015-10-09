Удар пяткой: Нуралы Алип едва не сотворил красоту в матче за "Зенит"

Защитник сборной Казахстана и питерского "Зенита" Нуралы Алип едва не забил гол в матче РПЛ против "Акрона", сообщают Vesti.kz.

Во встрече 18-го тура против "Акрона" Алип на 18-й минуте поучаствовал в опасной атаке, замыкая прострел от лицевой линии.

Впрочем, ему не удалось открыть счет ударом пяткой - защитник соперников прервал удар казахстанца.

Сейчас в матче перерыв, "Зенит" побеждает со счетом 2:0.

