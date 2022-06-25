Сегодня, 25 июня, "Зенит" сыграет с "Сочи" в рамках "Кубка Премьер", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Смена" и начнется в 23:00 по времени Нур-Султана.

Казахстанский защитник питерцев Нуралы Алип не попал в стартовый состав:

Напомним, Алип был арендован у "Кайрата" до конца 2022 года. Ранее главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак рассказал о состоянии 22-летнего казахстанца после матчей в Лиге наций.

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