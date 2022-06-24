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В "Зените" рассказали о состоянии Алипа после матчей в Лиге наций

В "Зените" рассказали о состоянии Алипа после матчей в Лиге наций
©ФК "Зенит"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о текущей форме некоторых своих футболистов, в том числе Нуралы Алипа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

22-летний защитник арендован у "Кайрата" до конца 2022 года, в РПЛ-2021/2022 он провел десять матчей.

"Мы сейчас тестируем Вендела, Алипа и Барриоса (на предмет того), в каком состоянии они приехали, когда смогут начать играть. Они тренируются в общей группе, готовы к этому, форма, на первый взгляд, неплохая. Сейчас посмотрим", - приводит слова тренера пресс-служба клуба.

Напомним, Алип провел все четыре матча за сборную Казахстана в летнем отрезке группового этапа Лиги наций и помог ей стать лидером квартета с десятью набранными очками.

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Кайрат ФК Казахстанцы за границей Премьер-лига России

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