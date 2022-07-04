Казахстанец Нуралы Алип, по мнению сайта "Футбол на Куличках", является лучшим игроком "Битвы чемпионов," в рамках которой "Зенит" обыграл "Црвену Звезду", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Сочи завершилась со счетом 2:1 в пользу "Зенита".

"В порядке были Клаудиньо и вышедший в перерыве Кузяев. Именно они делали игру в атаке. Отметился голом в дебютном матче Кассьерра. Выделять кого-то одного в матче, где Семак сыграл двумя составами, не совсем правильно, но отметим казахского защитника питерцев, который провел на поле наибольшее количество времени, и, по всей видимости, рассматривается как ключевая фигура в центре обороны после ухода Ракицкого. Те моменты, что возникали у ворот "Зенита", едва ли его вина - ошибались другие", - пишет российский сайт.

Алип вышел в стартовом составе. Казахстанец на 88-й минуте покинул поле, уйдя на замену.

Отметим, что этот матч был заключительным для "Зенита" в межсезонье.

Алип сделал заявление о своем будущем в "Зените"

Добавим, что "Зенит" в это межсезонье досрочно стал победителем предсезонного турнира "Кубок PARI Премьер".

Напомним, что 22-летний Алип выступает в составе "Зенита" на правах аренды, которая рассчитана до конца 2022 года. В первой половине года казахстанец провел за питерцев 12 матчей во всех турнирах.

Добавим, что "Зенит" в это межсезонье досрочно победил в предсезонном турнире "Кубок PARI Премьер".

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