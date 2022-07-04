"Зенит" Алипа обыграл победителя европейского чемпионата

ФК "Зенит", в составе которого выступает казахстанец Нуралы Алип, нанес поражение в товарищеском матче "Црвене Звезде", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча "Битвы чемпионов" прошла в Сочи на стадионе "Фишт". "Зенит" на 53-й минуте открыл счет благодаря голу Андрея Мостового. На 74-й минуте колумбиец Матео Кассьерра удвоил преимущество чемпионов России.

На 80-й минуте Александр Катаи размочил счет, но на большее сербского клуба не хватило.

Алип вышел в стартовом составе. На 39-й минуте казахстанец имел стопроцентную возможность поразить ворота белградцев, но его удар в ближний угол нейтрализовал вратарь. Казахстанец на 88-й минуте покинул поле, уйдя на замену.

Отметим, что этот матч был заключительным для "Зенита" в межсезонье.

Добавим, что "Зенит" в это межсезонье досрочно стал победителем предсезонного турнира "Кубок PARI Премьер".

9 июля "Зенит" сыграет против московского "Спартака" в матче Суперкубка России.

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