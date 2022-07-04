Алип сделал заявление о своем будущем в "Зените"

Казахстанец Нуралы Алип высказался о своем будущем в "Зените", сообщает "Чемпионат".

"Моя дальнейшая судьба? Она зависит от руководства "Зенита", - сказал Алип.

"Зенит" Алипа обыграл победителя европейского чемпионата

Напомним, что 22-летний Алип выступает в составе "Зенита" на правах аренды, которая рассчитана до конца 2022 года. В первой половине года казахстанец провел за питерцев 12 матчей во всех турнирах.

В составе питерского клуба он стал чемпионом России.

Добавим, что "Зенит" в это межсезонье досрочно победил в предсезонном турнире "Кубок PARI Премьер".

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