"Зенит" с Нуралы Алипом в составе одержал победу над "Жилиной" в заключительном матче на сборах в ОАЭ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Питерцы забили пять безответных мячей в ворота словацкого клуба. Алип на восьмой минуте поучаствовал в голевой атаке, которую завершил Артем Дзюба. Кроме того, забитыми мячами отметились Андрей Мостовой и Александр Ерохин, оформивший хет-трик.
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Напомним, Алип находится в "Зените" на просмотре. 28 января питерский клуб приступит к УТС в Португалии.