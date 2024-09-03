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"Ахмат" выбрал нового тренера вместо Адиева
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©ФК "Ахмат"
Российский специалист Сергей Ташуев стал новым главным тренером "Ахмата", передает Vesti.kz со ссылкой на "Спорт-Экспресс".
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Российский специалист Сергей Ташуев стал новым главным тренером "Ахмата", передает Vesti.kz со ссылкой на "Спорт-Экспресс".
65-летний специалист подписал контракт с клубом из Грозного до конца года. Он сменил на этом посту бывшего наставника сборной Казахстана Магомеда Адиева, который работал в клубе с апреля 2024 года.
Раскрыта причина ухода Адиева из "Ахмата"
"Ахмат" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 5 очками в 7 матчах.
Добавим, что за российский коллектив выступает форвард сборной Казахстана Максим Самородов.
Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|3
|Локомотив М
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|4
|Спартак М
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|5
|Динамо М
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|6
|ЦСКА М
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|10
|Крылья Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|12
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|13
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|14
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|15
|Акрон Тл
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
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