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"Ахмат" выбрал нового тренера вместо Адиева

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"Ахмат" выбрал нового тренера вместо Адиева ©ФК "Ахмат"

Российский специалист Сергей Ташуев стал новым главным тренером "Ахмата", передает Vesti.kz со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

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Российский специалист Сергей Ташуев стал новым главным тренером "Ахмата", передает Vesti.kz со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

65-летний специалист подписал контракт с клубом из Грозного до конца года. Он сменил на этом посту бывшего наставника сборной Казахстана Магомеда Адиева, который работал в клубе с апреля 2024 года. 

Раскрыта причина ухода Адиева из "Ахмата"

"Ахмат" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 5 очками в 7 матчах.

Добавим, что за российский коллектив выступает форвард сборной Казахстана Максим Самородов.

 

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3 Локомотив М 7 5 0 2 15-10 15
4 Спартак М 7 4 2 1 10-3 14
5 Динамо М 7 4 1 2 11-6 13
6 ЦСКА М 7 4 1 2 15-4 13
7 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10 Крылья Советов 7 2 0 5 6-13 6
11 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12 Химки 7 1 3 3 9-13 6
13 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
14 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
15 Акрон Тл 7 1 2 4 7-13 5
16 Факел 7 1 1 5 3-14 4

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Самородов Максим Адиев Магомед Ахмат ФК Футбол Премьер-лига России

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