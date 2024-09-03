"Ахмат" выбрал нового тренера вместо Адиева

Российский специалист Сергей Ташуев стал новым главным тренером "Ахмата", передает Vesti.kz со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

65-летний специалист подписал контракт с клубом из Грозного до конца года. Он сменил на этом посту бывшего наставника сборной Казахстана Магомеда Адиева, который работал в клубе с апреля 2024 года.

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"Ахмат" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 5 очками в 7 матчах.

Добавим, что за российский коллектив выступает форвард сборной Казахстана Максим Самородов.