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Раскрыта причина ухода Адиева из "Ахмата"

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Раскрыта причина ухода Адиева из "Ахмата" ©КФФ

Одной из причин ухода российского специалиста Магомеда Адиева с поста главного тренера "Ахмата" стали напряженные отношения с руководством грозненского клуба, передает Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

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Одной из причин ухода российского специалиста Магомеда Адиева с поста главного тренера "Ахмата" стали напряженные отношения с руководством грозненского клуба, передает Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Об этом изданию сообщил источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что Адиев официально подал в отставку: об этом заявили в клубе.

47-летний специалист был назначен на должность главного тренера "Ахмата" в апреле 2024 года. Под руководством Адиева грозненский клуб принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых шесть раз одержал победу, пять раз сыграл вничью и восемь раз потерпел поражение.

Отметим, что в "Ахмат" Адиев перешел из сборной Казахстана, которую возглавлял два года.

После семи сыгранных матчей в нынешнем сезоне РПЛ "Ахмат" набрал пять очков и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата.

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