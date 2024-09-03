"Размажу его". Чемпион UFC согласился на бой с Рахмоновым

Чемпион UFC в полусреднем весе американский боец Белал Мухаммад (24-3) сделал громкое заявление о бое против казахстанца Шавката Рахмонова (18-0), передают Vesti.kz со ссылкой на Submission Radio.

Мухаммад завоевал титул UFC 27 июля, когда судейским решением победил Леона Эдвардса (22-4) и отобрал его у британца.

"Сейчас мне будет лучше сразиться с Шавкатом. Все думают, что он - непобедимый бугимен. Я получаю тысячи комментариев от "шавкатовцев" на своей странице в Instagram. Для меня это был бы еще один тест, чтобы доказать людям их неправоту. Заткнуть всем рты.

В моих последних шести-семи боях все говорили, что меня убьют, что я проиграю и т. д. И если я выйду против Шавката и размажу его, то никаких отговорок больше не будет. Побей я Усмана, все скажут: "Да он на серии из трех поражений, он давно сдулся, у него слабые колени. Ты просто побил бомжа". А если я побью Шавката, то они уже ничего не смогут сказать. Он непобежденный и все свои бои завершил досрочно. Так что это тот парень, на которого я сейчас обращаю свои взоры", - сказал Мухаммад.