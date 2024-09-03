IBA "наехала" на Головкина? Азиатская конфедерация бокса приняла решение

Международная ассоциация бокса (IBA) отреагировала на решении Азиатской конфедерация бокса (ASBC) остаться под эгидой IBA и не переходить в альтернативную федерацию World Boxing, передают Vesti.kz.

В рамках конгресса ASBC в Эль‑Айне (ОАЭ) рассматривался вопрос перехода организации под эгиду World Boxing. Как отмечает Insidethegames, из 36 национальных федераций, представители которых присутствовали на конгрессе, 14 проголосовали за присоединение к World Boxing, 21 - против, а один делегат воздержался. Таким образом, ASBC осталась в IBA.

"IBA приветствует демократическое решение делегатов конгресса ASBC остаться в IBA. Плюрализм мнений означает настоящую демократию, и IBA ценит разнообразие взглядов национальных федераций. Однако решение принимает большинство, и IBA поддерживает принятое решение", - говорится в релизе IBA.

Также в IBA отметили, что они ценят упорный труд каждой национальной федерации и "обязуются поддерживать наши национальные федерации в их начинаниях действиями, а не словами".

"Политически мотивированные намерения присоединиться к World Boxing, поддержанные некоторыми членами, безрассудны. Нет смысла присоединяться к организации, которая не имеет намерения развивать бокс, а преследует только личные амбиции своего руководства. Движение в сторону World Boxing, несомненно, нанесет ущерб развитию спорта в этих странах, что подтверждается результатами выступления на Олимпиаде в Париже спортсменов, представлявших входящие в World Boxing федерации. IBA прекрасно понимает, что национальные олимпийские комитеты, находясь под давлением Международного олимпийского комитета (МОК), проводят политически мотивированные кампании в своих странах, оказывая давление на национальные федерации, чтобы те вышли из IBA. Прежде всего это вмешательство в работу независимой организации, не говоря уже о том, что угрозы прекратить финансирование, если национальные федерации останутся в IBA, противоречат благополучию спортсменов. IBA призывает национальные федерации принимать решения осторожно, поскольку не будет возможности для разворота на 180 градусов, если федерация решит уйти. IBA по‑прежнему привержена поддержке своих спортсменов, тренеров и национальных федераций", - добавили в IBA.

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Напомним, в июне 2023 года IBA была лишена признания Международного олимпийского комитета (МОК) по причине неспособности провести реформы в области управления, финансов и этики. Организация, ранее называвшаяся AIBA, с 2019 года отстранена от участия в организации турниров по боксу на Олимпийских играх.

Недавно МОК заявил, что боксеры из национальных федераций, являющихся членами IBA, не будут допущены к участию в Играх-2028. На этом фоне Геннадий Головкин, с февраля возглавляющий Национальный олимпийский комитет (НОК) Казахстана, сообщил, что порекомендует Казахстанской федерации бокса (КФБ) перейти в World Boxing.

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При этом участие бокса на Олимпиаде-2028 остается под вопросом: МОК включит его в программу Лос-Анджелеса, когда 50 и более стран присоединятся к новой федерации World Boxing.

На данный момент к новой организации присоединились 42 страны, в том числе 8 - из Азии.

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