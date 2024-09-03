Затмила Рыбакину и стала главной звездой? Казахстанка идет за вторым титулом US Open подряд

Казахстанская теннисистка Анна Данилина (№48 в паре) продолжает успешное выступление на Открытом чемпионате США (US Open). В Нью-Йорке (США) она уже дошла до четвертьфинала в женском парном разряде. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, что ее ждет дальше.

29-летняя Данилина участвовала на US Open-2024 в двух разрядах. В смешанном миксте она защищала свой титул вместе с финном Харри Хелиоваарой. Вместе они успешно преодолели два раунда, но проиграли в четвертьфинале американцам Тейлор Таунсенд и Дональду Янгу.

Теперь Данилина постарается со второго раза выиграть четвертьфинальный матч. На сей раз - в женской паре вместе с россиянкой Ириной Хромачевой (№40). Они прошли уже три круга и оказались в восьмерке сильнейших. Теперь их ожидает борьба за выход в полуфинал с украинкой Людмилой Киченок (№17) и Еленой Остапенко (№18) из Латвии.

В основной сетке US Open в паре Данилина играет четвертый раз подряд. Впервые ей удалось добраться до 1/4 финала. Ранее она лишь раз играла на этой стадии на "Больших шлемах" - это было на Australian Open-2022, где в итоге Анна добралась до финала с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей.

Ее напарница - 29-летняя Хромачева - уже играла в четвертьфинале парного US Open в 2018 году. Это ее максимальный результат на турнирах данной категории.

Что касается 32-летней Киченок и 27-летней Остапенко, которые уже давно играют в туре вместе, то в этом году они доходили до финала Australian Open и четвертьфинала Уимблдона. На US Open они повторили свой лучший результат - пять лет назад они тоже играли в Нью-Йорке в 1/4 финала, но пройти дальше не смогли.

Матч между ними пройдет сегодня, 3 сентября, вторым запуском на арене Grandstand. Встреча начнется не ранее 22:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция будет доступна здесь.

В Live-рейтинге WTA Данилина уже обеспечила себе подъем на девять позиций (№39). В случае выхода в полуфинал, она может стать 32-й. Максимально высоко, по итогам US Open, она может оказаться на 20-м месте. Это случится, если Анна и Ирина выиграют турнир.

За выход в четвертьфинал парного турнира Данилина и Хромачева уже заработали 110 тысяч долларов США на двоих - это 53,1 миллиона тенге. За вхождение в восьмерку сильнейших в миксте ей и Хелиовааре положено еще 27,5 тысячи долларов на двоих (13,2 миллиона тенге).

Если суммировать текущие призовые и поделить их поровну, то за выходы в четвертьфиналы микста и пары Данилина заработала 68,75 тысячи долларов (33,2 миллиона тенге). Максимального заработка она достигнет в случае победы на парном турнире - в сумме она может заработать 388,75 тысячи долларов (187,7 миллиона тенге).

Всего за свою карьеру Данилина выиграла шесть парных титулов WTA. На турнирах "Большого шлема" у нее есть победа в миксте на US Open-2023 и финал пары на Australian Open-2022. Она является первой ракеткой страны в женском парном разряде.

Добавим, что ни одному другому представителю Казахстана не удалось пробиться во вторую неделю US Open. На прошлой неделе Нью-Йорк покинули Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Александр Бублик, Александр Шевченко, Тимофей Скатов и Александр Недовесов.

Фото: WTA©️