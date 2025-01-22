Известный португальский агент Паулу Барбоза ответил на вопрос о перспективе перехода бразильского нападающего Неймара в санкт-петербурский "Зенит", сообщают Vesti.kz.

По ег ословам, такой вариант нельзя исключать. Агент считает, что бразильский нападающий может рассмотреть такое предложение благодаря наличию соотечественников в российском клубе.

"Такой вариант нельзя исключать. На самом деле я думаю, что "Зенит" - один из клубов, которые могут быть интересны Неймару, потому что у него там есть друзья, бразильцы. Это играет большую роль - ему просто необходима такая атмосфера. Трансфер в "Зенит" в будущем - почему нет? Если сделают предложение, он его обязательно рассмотрит и будет учитывать тот факт, что там играют бразильцы", - приводит слова Барбозы "РБ Спорт".

Сейчас Неймар находится в шаге от ухода из саудовского "Аль-Насра", за который он выступает с лета 2023 года. Из-за травм футболист провел всего 7 матчей за клуб, отметившись голом и 3 ассистами.

Также СМИ писали о возможном возвращении Неймара в родной "Сантос".

Напомним, в составе "Зенита" выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, перешедший в российский клуб в 2022 году из "Кайрата". В августе 2024 года он продлил контракт с клубом до 30 июня 2028 года.