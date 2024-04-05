Адиеву сообщили плохую новость после прихода в российский клуб

Бывший нападающий московского "Спартака" и "Зенита" Дмитрий Радченко высказался о возвращении Магомеда Адиева в "Ахмат", передают Vesti.kz.

По его мнению, Адиеву вряд ли удастся что-то изменить кардинально в новом клубе, идущем на 12-м месте в таблице РПЛ (20 очков после 21 тура).

Официально! Клуб из России объявил о контракте с тренером сборной Казахстана

"Адиеву будет тяжело что-то изменить в игре "Ахмата". Когда приходит новый тренер, происходит какой-то всплеск эмоций у футболистов. Но что-то кардинально изменить до конца нашего чемпионата вряд ли возможно. Тут зависит от того, какой будет проект у "Ахмата", когда придет в команду Адиев. Желаю "Ахмату" найти своего тренера и чтобы поставленные задачи реализовывались", - приводит слова Радченко "Чемпионат".

Напомним, Адиев будет совмещать работу в клубе и сборной Казахстана.

Ранее в "Ахмате" сделали заявление после назначения Адиева, но при этом не уточнили детали контракта, подробности - здесь.