"Радовались его успехам в сборной Казахстана". В "Ахмате" сделали заявление после назначения Адиева

Президент "Ахмата" Магомед Даудов прокомментировал назначение Магомеда Адиева на пост главного тренера грозненского клуба, передают Vesti.kz.

Специалист будет совмещать работу в клубе и в сборной: ранее стали известны некоторые подробности.

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"Дорогие друзья!

Сегодня состоялось собрание футбольного клуба "АХМАТ", на котором я представил коллективу нового главного тренера Магомеда Адиева. Воспитанник чеченского футбола, будучи игроком, он выигрывал Кубок России с родным клубом, а уже в тренерской карьере, в разный период, входил в штаб команды. В последние годы мы радовались успехам специалиста на посту главного тренера сборной Казахстана, которая под руководством Адиева достигла лучших результатов в своей истории. Магомед Мусаевич с удовольствием откликнулся на предложение возглавить родной клуб "АХМАТ". Уверен, его опыт, профессиональные и человеческие качества позволят решить команде стоящие перед ней задачи", - говорится в его сообщении в Telegram.