Адиеву озвучили главную задачу в новом клубе

Бывший футболист Виталий Дьяков прокомментировал смену главного тренера в "Ахмате". На место Мирослава Ромащенко был назначен Магомед Адиев, передают Vesti.kz.

Адиев будет совмещать посты в грозненском клубе и сборной Казахстана: ранее стали известны некоторые подробности.

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"В "Ахмате" в прошлом сезоне был Ташуев и команда заняла неплохое место. Но в новом сезоне что-то не пошло и Ташуева уволили. Возможно, что это было ошибкой и поспешным решением. Ромащенко вроде бы тоже отлично начал, и был результат, а потом пошел спад, отсюда и отставка.

Сейчас самая главная задача - не попасть в стыки и не вылететь. Плюс Адиев зарекомендовал себя в сборной Казахстана, но будет совмещение, что всегда нелегко. Посмотрим, как это скажется, ведь там Казахстан, а тут - Россия", - приводит слова Дьякова "Чемпионат".