Прямая трансляция первого дерби Зайнутдинова за ЦСКА против "Спартака"

Сегодня, 13 сентября, в рамках седьмого тура чемпионата России состоится дерби между московскими клубами ЦСКА
, за который выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
, и "Спартак"
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча пройдет в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена" и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана.
Ссылки на прямую трансляцию будут доступны ближе к игре здесь
.
Перед этой игрой "Спартак" с 14 очками располагается на втором месте, а ЦСКА - на пятом с отставанием на четыре балла.
О переходе 22-летнего казахстанца ЦСКА объявил
25 августа. Зайнутдинов подписал контракт до конца сезона-2024/25 и получил
19-й номер в команде.
В истории ЦСКА он стал
третьим казахстанцем.
За новый клуб 22-летний полузащитник успел сыграть два матча - с "Краснодаром"
(1:1) и "Ахматом"
(3:0).
С начала 2019 года Бахтиер выступал за "Ростов", за который в общей сложности провел 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал два ассиста.
До РПЛ он провел по сезону в "Астане", с которой стал чемпионом Казахстана, и в родном "Таразе".
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