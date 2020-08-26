ЦСКА упустил победу в дебютном матче Зайнутдинова

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
дебютировал за московский ЦСКА
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Это случилось в гостевом матче пятого тура российской премьер-лиги
с "Краснодаром
" - 1:1. На 28-й минуте ЦСКА вышел вперед после гола полузащитника Константина Кучаева
, но хозяева на 80-й ответили голом бразильца Вандерсона
из-за пределов штрафной.
На поле Зайнутдинов появился на 54-й минуте, заменив центрального нападающего Федора Чалова
. В концовке у него был момент, но первым на мяче оказался вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов
. На счету казахстанца теперь пять матчей в текущем сезоне РПЛ.
У обоих клубов по семь очков, но "Краснодар" идет девятым, а ЦСКА - десятым из 16 клубов в таблице. В следующем туре "армейцы" 30 августа в 21:00 по времени Нур-Султана примут дома "Ахмат" казахстанского защитника Марата Быстрова - грозненцы с 10 очками занимают пятое место.
О переходе 22-летнего Зайнутдинова ЦСКА объявил
25 августа. Казахстанец подписал
пятилетний контракт и получил 19-й номер. После этого появилась информация о сумме трансфера.
Зайнутдинов уже успел дать первое интервью
в качестве футболиста ЦСКА, а главный тренер московского клуба Виктор Гончаренко объяснил
подписание казахстанца.
"У него был тяжелый разговор с Карпиным". Талгаев рассказал, как Зайнутдинов уходил из "Ростова"
С начала 2019 года Зайнутдинов выступал за "Ростов"
, за который провел 35 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав два ассиста. Его уход из команды прокомментировали главный тренер Валерий Карпин
и ассистент Виталий Кафанов
, который в качестве вратаря выступал за сборную Казахстана.
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